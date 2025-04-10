Российско-американские переговоры в Стамбуле начнутся в 10:00 10 апреля

Российско-американские переговоры, посвященные восстановлению работы дипломатических ведомств, пройдут в Стамбуле и начнутся в 10:00 по московскому времени (совпадает с местным) 10 апреля. Об этом сообщило РИА Новости.

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Сейчас на месте присутствуют представители российских, турецких и западных СМИ, обстановка оценивается как спокойная.

Встреча начнется сразу по прибытии на место переговоров делегаций. Россию представит российский посол в США Александр Дарчиев, получивший от представителей США агреман по итогам первого раунда переговоров в Стамбуле.

Ранее Дарчиев заявил, что российская сторона на переговорах с США в Стамбуле поднимет вопрос возобновления авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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