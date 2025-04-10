Российско-американские переговоры в Стамбуле начнутся в 10:00 10 апреля
Российско-американские переговоры, посвященные восстановлению работы дипломатических ведомств, пройдут в Стамбуле и начнутся в 10:00 по московскому времени (совпадает с местным) 10 апреля. Об этом сообщило РИА Новости.
Сейчас на месте присутствуют представители российских, турецких и западных СМИ, обстановка оценивается как спокойная.
Встреча начнется сразу по прибытии на место переговоров делегаций. Россию представит российский посол в США Александр Дарчиев, получивший от представителей США агреман по итогам первого раунда переговоров в Стамбуле.
Ранее Дарчиев заявил, что российская сторона на переговорах с США в Стамбуле поднимет вопрос возобновления авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российско-американские переговоры в Стамбуле начнутся в 10:00 10 апреля
- В Крыму начнут строительство двух новых водохранилищ
- СМИ: Посещаемость кинотеатров в России упала до трехлетнего минимума
- Украинский беспилотник сбили в Курской области
- Ректор Щепкинского училища Любимов допустил скорую отмену именных билетов
- Учителя обезвредили хулигана, ворвавшегося в школу Челябинска
- Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО Hope Harbor Society
- СМИ: OpenAI подала иск против Илона Маска
- Над Курской областью уничтожили еще шесть украинских БПЛА
- СМИ: В России обсудят предварительные условия возврата иностранных компаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru