Российско-американские переговоры в Стамбуле начнутся в 10:00 10 апреля

Сейчас на месте присутствуют представители российских, турецких и западных СМИ, обстановка оценивается как спокойная.

Встреча начнется сразу по прибытии на место переговоров делегаций. Россию представит российский посол в США Александр Дарчиев, получивший от представителей США агреман по итогам первого раунда переговоров в Стамбуле.

Ранее Дарчиев заявил, что российская сторона на переговорах с США в Стамбуле поднимет вопрос возобновления авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

