Российским дипломатам вновь не дали посетить мемориальное кладбище на Аляске

«Сотрудникам ... второй год подряд не удалось посетить расположенное неподалеку от Анкориджа военно-мемориальное кладбище "Форт-Ричардсон" и почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942-1945 гг.», — указали в посольстве.

Ведомство подчеркнуло, что американские власти проигнорировали дипломатические ноты.

По данным посольства, дипломаты провели консульское выездное обслуживание граждан РФ в Анкоридже и Сиэтле. Более тысячи человек смогли подать заявления на оформление загранпаспортов и актов для получения пенсионных выплат. В рамках сессии сотрудники посольства и соотечественники возложили цветы к мемориалу ветеранов войн в Анкоридже и могиле краснофлотца Михаила Анисимова в Сиэтле.

