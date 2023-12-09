Российским дипломатам вновь не дали посетить мемориальное кладбище на Аляске
Сотрудникам посольства России в США вновь не удалось посетить военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон» на Аляске. Об этом сообщили в дипмиссии.
«Сотрудникам ... второй год подряд не удалось посетить расположенное неподалеку от Анкориджа военно-мемориальное кладбище "Форт-Ричардсон" и почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942-1945 гг.», — указали в посольстве.
Ведомство подчеркнуло, что американские власти проигнорировали дипломатические ноты.
По данным посольства, дипломаты провели консульское выездное обслуживание граждан РФ в Анкоридже и Сиэтле. Более тысячи человек смогли подать заявления на оформление загранпаспортов и актов для получения пенсионных выплат. В рамках сессии сотрудники посольства и соотечественники возложили цветы к мемориалу ветеранов войн в Анкоридже и могиле краснофлотца Михаила Анисимова в Сиэтле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru