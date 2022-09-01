Российский танкист приговорен к 8,5 годам тюрьмы на Украине

Украинский суд приговорил российского танкиста к 8,5 годам лишения свободы. Об этом сообщила в телеграм-канале генпрокуратура страны.

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Отмечается, что россиянин признал виновным в нарушении законов и обычаев войны. Военный находился в составе 41-й общевойсковой армии РФ.

Ранее россиянин попал в плен на территории Украины. Имя осужденного не уточняется.

Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ТюрьмаУкраина
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