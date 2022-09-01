Российский танкист приговорен к 8,5 годам тюрьмы на Украине

Отмечается, что россиянин признал виновным в нарушении законов и обычаев войны. Военный находился в составе 41-й общевойсковой армии РФ.

Ранее россиянин попал в плен на территории Украины. Имя осужденного не уточняется.

Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.