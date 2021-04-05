Российский сенатор высказался о санкциях Киева против Севастополя
Введение ограничительных мер против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова.
«Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, поскольку против себя же санкции не вводят», - сказал Джабаров. По его словам, в составлении списка Киеву «помогли американские партнеры», поскольку власти Украины вряд ли обладают необходимой информацией.
Указом президента Украины Владимира Зеленского ратифицировано решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении россияских организаций и компаний. Под рестрикции соседнего государства попали Россотрудничество, компания «Волга-Днепр» и еще 77 предприятий.
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