Российский сенатор высказался о санкциях Киева против Севастополя

Введение ограничительных мер против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова.

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«Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, поскольку против себя же санкции не вводят», - сказал Джабаров. По его словам, в составлении списка Киеву «помогли американские партнеры», поскольку власти Украины вряд ли обладают необходимой информацией.

Указом президента Украины Владимира Зеленского ратифицировано решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении россияских организаций и компаний. Под рестрикции соседнего государства попали Россотрудничество, компания «Волга-Днепр» и еще 77 предприятий.

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