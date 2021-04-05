Российский сенатор высказался о санкциях Киева против Севастополя

«Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, поскольку против себя же санкции не вводят», - сказал Джабаров. По его словам, в составлении списка Киеву «помогли американские партнеры», поскольку власти Украины вряд ли обладают необходимой информацией.

Указом президента Украины Владимира Зеленского ратифицировано решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении россияских организаций и компаний. Под рестрикции соседнего государства попали Россотрудничество, компания «Волга-Днепр» и еще 77 предприятий.

