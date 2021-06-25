Британский эсминец удрал из Крыма и возбудил Телеграм
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его немцы
22 июня немецкая газета Die Zeit опубликовала статью президента России, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Журналистка Леся Рябцева рассказывает, в чем суть статьи:
«Кооперация вместо агрессивной политики, созидательное взаимодействие вместо буллинга в адрес РФ… Текст в целом о том, что пора в партнерство, друже, с созданием единой территории, в котором Россия – крупнейшая часть европейского государства».
«Номенклатура» отмечает глубокий интерес президента к истории:
«Сложно было бы подобрать лучшую дату для публикации подобных статей, нацеленных на зарубежную аудиторию. Примечательно, что это уже далеко не первая историческая статья президента России. 19 июня 2020 года была опубликована статья президента "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", в которой президент провел серьезный научный анализ причин Второй мировой. По всей видимости, Путин всерьез увлекся исторической наукой, и публикация подобных статей уже стала традицией».
«Кремлёвская прачка» комментирует ту часть статьи, где Путин напоминает о планах по созданию единой евразийской территории:
«Напоминание Президента о проекте единого цивилизационного пространства от Лиссабона до Владивостока необходимо рассматривать в контексте использования территории нашей страны и Северного морского пути как единого и безопасного транзитного маршрута между Атлантическим и Тихим океанами. Учитывая наличие военных конфликтов в регионе Красного моря и случаев длительной блокировки Суэцкого канала длинномерными судами, это предложение выглядит особо заманчиво. Однако развертывание войсковых контингентов НАТО на границах с Россией служит непреодолимым препятствием для осуществления трансевразийских проектов».
«Темник» рассуждает о том, кому адресована статья:
«Формально она адресована европейским читателям. Реально – немецкой политической элите. Выборы в Бундестаг представляют для будущих траекторий развития России не меньшее значение, чем собственные – в Госдуму. С 2005 года канцлером ФРГ была Ангела Меркель, бывшая "девочка Коля" и его преемница. Эпоха уходит. Куда двинется Германия без "Мутти" – однозначного прогноза пока сделать невозможно. В этот момент Путин вновь напоминает ключевым стейкхолдерам, что процветание и безопасность недостижимы при наличии на континенте "разделительных линий". Германия — основной носитель европейской субъектности. Сможет ли она сохранить самостоятельность своей политики или вопреки собственным интересам позволит втянуть себя в искусственно создаваемую мировым гегемоном новую "холодную войну"? Как бы то ни было, Путин использует круглую годовщину начала Великой Отечественной войны, чтобы воззвать к здравому смыслу европейцев. НАТО-центричная политика неизбежно ведет к противостоянию и эксцессам. Объединение на основе общей культуры и истории дает новые возможности, огромное количество которых стороны уже упустили к настоящему моменту».
«Fantastic Plastic Machine» сожалеет о том, что Европа Россию не слышит:
«Владимир Владимирович – разведчик. Это такое общее место, про которое неудобно вспоминать. Это, кстати, то, почему западные, ххм, партенры любят представлять его этаким вампиром с красными от крови руками. Пересмотрели Джеймса Бонда и другое подобное, где разведчик в черном костюме шмаляет из пистолета при любом шорохе. А надо было читать Ле Карре. Он-то хорошо объясняет, что разведка – она не про стрелять и догонять, она про тонкий баланс сил, выстраиваемый кончиками пальцев. И все правление Путина – про это. А статья его – не про войну. Это реквием по послевоенному балансу, достигнутому ценой миллионов жизней. И которого он в Дрездене когда-то был хранителем. "Вы хоть понимаете, что вы натворили" – спрашивал Путин в ООН 6 лет назад. Не понимают. Увы».
Единороссы и их Проценко
В минувшую субботу в Москве в условиях строжайших противоэпидемиологических мер состоялся 20-й съезд «Единой России».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» пишет о выступлении Владимира Путина на съезде:
«Прошедший съезд ЕР открыло выступление Владимира Путина. По своему смыслу оно было электоральным, предвыборным. Президент озвучил предложения, которые партия должна воплотить в жизнь. Получилось мини-послание, где глава государства оказал доверие ЕР, сделал акцент на способностях партии улучшать жизнь граждан, а также наметил пути этого улучшения (подготовить программу капремонта школ, медицинской реабилитации и тому подобное)».
Путин назвал кандидатов в первую пятерку лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, глава фонда «Талант и успех» и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, а также главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Политолог Алексей Чеснаков комментирует этот выбор:
«Путинская пятерка кандидатов во главу федерального списка "Единой России" еще раз подтверждает тезис, что образ социальный важнее, чем образ политический».
«Мюсли вслух» прогнозируют:
«Уже сейчас понятно, что с такой "первой пятеркой" партия пробивает 45%».
А вот что пишет сам Денис Проценко о своем участии в думских выборах:
«Сомневался, что стоит, и вообще мое. Сложно и в больнице работать, и в кампании участвовать. Да, уговорили. Коллеги-врачи в Москве и регионах; волонтеры, с кем вместе работали в красной зоне; много друзей, кто разные важные проекты для людей реализует, и, конечно, Президент. Пандемия точно не навсегда. А наш опыт пригодится, например, чтобы систему здравоохранения по всей России сделать столь же качественной, как в Москве. Это возможно».
Собянин и его QR-коды
Мэр Москвы Сергей Собянин запретил проведение развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, а также с 28 июня разрешил посещать заведения общепита только тем, кто вакцинирован, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Этим категориям граждан посетить кафе и рестораны можно будет при предъявлении QR-кода. Летние веранды можно посещать без кода до 12 июля.
Журналист Евгений Поддубный, работающий на Ближнем Востоке и в Северной Африке, удивляется москвичам:
«Вообще риторика малой части столичного общества – дикая. Советская медицина подарила советским людям вакцинацию. И я вам скажу, это в России забыли, что такое полиомиелит, столбняк, корь, коклюш, холера. В Африке нет-нет да и болеют холерой (даже иногда сильно), полиомиелитом (почти победили), тифом, коклюшем. И все эти смертельно опасные болезни остановлены у нас только массовой вакцинацией. Хватит нести дремучую, средневековую чушь про вакцину от коронавируса. Прививайтесь и ешьте спокойно свой гаспачо и кормите детей».
Некоторым введенные в Москве меры показались излишне жесткими, но вскоре всем стало ясно, что это мнение ошибочно: например, власти Бурятии ввели полный локдаун на две недели.
«РосСкандал» пишет, что на этом фоне некоторые бурятские депутаты умудряются отличиться:
«Свадьбу на 300 человек в ресторане Улан-Удэ закатил депутат-коммунист Тимур Нимаев. "Обнимаются, целуются толпой. И эти же элитные господа потом займут все койки, чтобы простые смертные не могли попасть в отделение", "А детям даже в парке погулять нельзя", "Сколько молодоженов осталось без свадеб за это время", – пишут жители. Если что, в Бурятии под запретом любые массовые мероприятия, а также банкеты и застолья. Роспотребнадзор начал проверку, но народ требует личной реакции главы Бурятии Алексея Цыденова. По мнению людей, иначе призвать парламентария к ответу не получится».
«Ortega» отмечает, что московские меры как раз направлены на то, чтобы избежать бурятского сценария:
«Разумеется "QR-коды лучше, чем локдаун". Все что угодно лучше, чем локдаун. За исключением разве что героина и ядерной войны. <…> И да, ситуация, когда лучше быть вакцинированным, чем не вакцинированным, безусловно, более здоровая, во всех смыслах, чем когда одинаково плохо всем, а рестораторам – в первую очередь. И если у вас болит сердце за малый бизнес, то самое лучшее, что вы можете сделать в его поддержку, это пойти на прививочный пункт. Чем больше людей это поймет, тем скорее закончатся все карантинные неудобства».
Ужесточают меры и другие регионы. Так, в Краснодарском крае для заселения в отели с 1 июля необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест не старше трех дней, а с 1 августа на курорты перестанут пускать непривитых туристов.
«Всевидящее око» комментирует разные подходы региональных властей к ограничительным мерам:
«Опять страна разошлась во мнениях по поводу строгости карантинных мер: всероссийский выпускной пройдет онлайн, а Алые паруса в Питере – вживую... В принципе, это и называется "демократия". Главное, чтобы она не приводила к новым вспышкам эпидемии».
Резонанс вызвал поступок актера Егора Бероева, который пришел на вручение премии ТЭФИ с желтой шестиконечной звездой и сравнил отношение к отказавшимся от прививки с отношением к евреям во времена Холокоста. В Федерации еврейских общин сочли такое сравнение неприемлемым.
«Русский Сыч» объясняет, почему:
«Вообще то, чем вчера занялся Егор Бероев, во всем мире называется тривиализацией Катастрофы. Привычка сравнивать все на свете с Холокостом стоит через запятую с отрицанием Шоа – а иногда и напрямую приравнено к нему. В Австрии, согласно Запретительному акту 1947 года (поправки 1992-го), криминализировано и отрицание, и тривиализация. Так что со сцены, допустим, в Вене или Зальцбурге герр Бероефф, может быть, уходил бы и под аплодисменты творческих интеллигентов-антиваксеров – но уже в определенном процессуальном статусе».
Британцы и их эсминец
В среду корабль ВМС Великобритании Defender вошел на три километра на территорию России в районе крымского мыса Фиолент. Минобороны РФ сообщило, что российский пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Посол Великобритании в Москве была вызвана в МИД РФ, ей выразили решительный протест.
В Лондоне же заявили, что Defender мирно шел через территориальные воды Украины, и никто его не обстреливал, якобы русские просто проводили свои учения. Правда, это заявление противоречит репортажу корреспондента BBC, который находился на борту эсминца и заявил, что британские военные осуществили сознательную провокацию, и что выстрелы с российской стороны действительно были. А американский журнал The National Interest написал, что британских аналитиков неприятно удивила жесткая реакция России.
«Что происходит!?» удивляется наивности британцев:
«Если вчера еще оставались какие-то смутные сомнения в произошедшем с британским кораблем "Дефендер", то сегодня все домыслы окончательно развеяны – самими британцами. Оказалось, что на судне ее Величества неожиданным образом оказалась целая съемочная группа БиБиСи, и именно этот корабль попал в передрягу из-за вторжения в территориальные воды РФ. Часто ли на российских эсминцах присутствуют журналисты "Первого"? Налицо очевидная провокация, аналогичная той, которую пару лет назад провернули украинские ВМС со своим орденоносным буксиром "Яны Капу", или как там они изуродовали его название. Вероятно, вторжение британских военных должно было закончиться тем же – тараном и повреждением эсминца для очередного расширения военного бюджета НАТО. Остается непонятным, зачем королевский флот врал о том, что "русские где-то там проводили учения, а мы просто проплывали мимо", если на следующий же день эта убогая ложь была развалена журналистами с этого самого корабля?»
«Мейстер» называет инцидент ожидаемым:
«Раз Запад не признает Крым российским, то рано или поздно он должен был продемонстрировать это непризнание на практике. Что сегодня и произошло. Российские военные и пограничники отреагировали адекватно и жестко, что, надо полагать, на время отобьет охоту к таким демонстрациям. Однако не навсегда: вспомним Южно-Китайское море, острова Наньша (Спратли) и регулярные инциденты между американскими и китайскими кораблями там. Любопытно, с чем связан выбор момента для демонстрации и кем он был сделан. Тут есть очень широкий спектр гипотез».
«Kotsnews» пишет, что российские военные в Крыму ведут себя активно:
«Не знаю, связано ли это с сегодняшним инцидентом в наших территориальных водах Черного моря, но вчера и сегодня в небе в районе мыса Тарханкут очень активна боевая авиация. Вчера даже показалось, что наш истребитель отгонял какой-то турбовинтовой самолет, но, может, и просто провожал. Он заходил в хвост турбовинтовому, а когда тот пошел в сторону моря, истребитель улетел в обратную сторону. Снизу не разглядеть было, что за турбовинтовая машина. Может, спецы подскажут».
Журналист Андрей Медведев отмечает, что англичане верны традициям:
«Провокация с эсминцем в Крыму – один в один провокация с бригом "Виксен" без малого 200 лет назад. Тогда британцы не считали русским Западный Кавказ. Сейчас Крым. Похоже? Тогда отправили в район Суджук Кале (нынче Новороссийск) бриг с оружием для горцев. Причем понимая, что его поймает или затопит морская стража. Похоже? На борту брига был журналист газеты "Таймс", нынче журналист ВВС. Тогда Лондон был бы счастлив, если русские затопили бы бриг. А после задержания оного стали вопить, что русские творят произвол на море. Кавказское побережье вообще не их, они его у турок отвоевали незаконно и нечестно. Да-да. И Крым тоже нечестно голосовал. Время идет, методички, проверенные им, не меняются. Британские имперские традиции сильны. И да, Британия ведет совершенно свою игру в Черноморско-средиземноморском регионе. И на Кавказе. Стабильность».
«338» выдвигает версию о цели провокации:
«Пока британские корабли вторгались в водное пространство России, в Одессе на эскадренном миноносце типа 45 британская и украинская делегации подписывали Меморандум о реализации проектов морского партнерства. Направления партнерства весьма широки: поставка 8 ракетных катеров совместного производства (2 построены, 6 на очереди), создание двух баз – 1 на Черном и 1 на Азовском морях, ремонт и поставка двух тральщиков типа Sandown, продажа техники, электроники, морских вооружений, помощь в строительстве корвета и предоставление средств на модернизацию верфей. <…> Не удивимся, если вчерашняя дерзость британцев являлась символическим подарком украинскому военно-политическому руководству и также входила в перечень направлений поддержки».
Россия и ее футбол
В понедельник в Копенгагене сборная России проиграла датчанам в третьем туре группового этапа Евро-2020 со счетом 1:4 и покинула турнир.
«Доктор прописал» ностальгирует:
«А ведь примерно в это же время, но в 2008 году, сборная России выносила Голландию на Евро... Пойти пересмотреть тот матч что ли...»
«BVB (Banned Voice of Bundesliga)» призывает не возлагать вину только на главного тренера российской сборной:
«Да, за результат всегда отвечает главный тренер. Да, Черчесов наделал ошибок. Но – Черчесов не что иное, как продукт нашего футбола! Как и Дзюба, кстати. Когда в нашем футболе работали Романцев и Газзаев, Семин и Бердыев – наши клубы брали еврокубки, а сборная – бронзу Евро. Росли и развивались Березуцкие, Игнашевич, Жирков, Акинфеев, Аршавин, Кержаков, Анюков, Широков, Павлюченко, Погребняк, Зырянов. Мощнейший отрезок карьеры проводил Семак. Что сейчас? Черчесов виноват, что не родил и не воспитал защитника сильнее Семенова, а опорника лучше Оздоева? А где все те уважаемые (и не очень) люди в дорогих костюмах, которые форсили лимит? Принимали эту высшую степень разврата для игроков? Подписывали с ними такие контракты, что игравшие рядом легионеры крутили пальцем у виска? Вы не хотите, господа хорошие, выйти из сумрака? Разделить ответственность?»
Власти Дании запретили въезд российским болельщикам из-за ситуации с коронавирусом, но некоторым все же удалось попасть на матч. «Выездные заметки» рассказывают об отношении российских футболистов к своим фанатам:
«После финального свистка ни один из футболистов не подошел к сектору. Склонив головы, игроки сборной России ушли в подтрибунку. Скупо и издалека поблагодарили нас за поддержку на трудном выезде лишь Джикия, Фернандес и еще 1-2 человека».
«Мутко против» считает, что к отечественному футболу нужно относиться философски:
«Спустя пару дней после вылета сборной России можно сказать одно – сейчас происходит все то же самое, что обычно происходит после каждого крупного футбольного турнира (ЧМ 2018 скорее был исключением из правил). Нашу сборную ругают, третируют, сочиняют мемы (иногда, кстати, довольно смешные). Но делать нечего – другого футбола у нас для вас нет. Тем более скоро в России стартует новый сезон, и надо как-то снова заставить себя его смотреть. Не каждому дано пройти испытание российским футболом».
«АДЕКВАТ» называет поражение сборной закономерным:
«Сборная превратилась в тыкву, в сущности, почти в одночасье: сначала пришла ковидла, потом было крайне неумное решение в предельно сжатом режиме доигрывать сезон летом после трех месяцев простоя, потом межсезонье длиной в неделю – и к середине и подавно концу прошлой осени, да еще на фоне новой волны, повалилось все, что только могло: и на клубном уровне внутри и вовне, и на высшем. За полнейшим отсутствием физики, единственного по сути козыря, которым в последние годы привыкли крыть отсутствие остальных. А сейчас люди, которые три года назад восхищали, а полтора – держали совсем другой, чем сейчас, уровень, встретили подготовительный период к ЧЕ в состоянии, из которого их можно было успеть вывести ровно на тот уровень, что мы и увидели».
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