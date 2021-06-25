Британский эсминец удрал из Крыма и возбудил Телеграм

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Мэр Москвы Сергей Собянин запретил проведение развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, а также с 28 июня разрешил посещать заведения общепита только тем, кто вакцинирован, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Этим категориям граждан посетить кафе и рестораны можно будет при предъявлении QR-кода. Летние веранды можно посещать без кода до 12 июля.

Журналист Евгений Поддубный, работающий на Ближнем Востоке и в Северной Африке, удивляется москвичам:

«Вообще риторика малой части столичного общества – дикая. Советская медицина подарила советским людям вакцинацию. И я вам скажу, это в России забыли, что такое полиомиелит, столбняк, корь, коклюш, холера. В Африке нет-нет да и болеют холерой (даже иногда сильно), полиомиелитом (почти победили), тифом, коклюшем. И все эти смертельно опасные болезни остановлены у нас только массовой вакцинацией. Хватит нести дремучую, средневековую чушь про вакцину от коронавируса. Прививайтесь и ешьте спокойно свой гаспачо и кормите детей».

Некоторым введенные в Москве меры показались излишне жесткими, но вскоре всем стало ясно, что это мнение ошибочно: например, власти Бурятии ввели полный локдаун на две недели.

«РосСкандал» пишет, что на этом фоне некоторые бурятские депутаты умудряются отличиться:

«Свадьбу на 300 человек в ресторане Улан-Удэ закатил депутат-коммунист Тимур Нимаев. "Обнимаются, целуются толпой. И эти же элитные господа потом займут все койки, чтобы простые смертные не могли попасть в отделение", "А детям даже в парке погулять нельзя", "Сколько молодоженов осталось без свадеб за это время", – пишут жители. Если что, в Бурятии под запретом любые массовые мероприятия, а также банкеты и застолья. Роспотребнадзор начал проверку, но народ требует личной реакции главы Бурятии Алексея Цыденова. По мнению людей, иначе призвать парламентария к ответу не получится».

«Ortega» отмечает, что московские меры как раз направлены на то, чтобы избежать бурятского сценария:

«Разумеется "QR-коды лучше, чем локдаун". Все что угодно лучше, чем локдаун. За исключением разве что героина и ядерной войны. <…> И да, ситуация, когда лучше быть вакцинированным, чем не вакцинированным, безусловно, более здоровая, во всех смыслах, чем когда одинаково плохо всем, а рестораторам – в первую очередь. И если у вас болит сердце за малый бизнес, то самое лучшее, что вы можете сделать в его поддержку, это пойти на прививочный пункт. Чем больше людей это поймет, тем скорее закончатся все карантинные неудобства».

Ужесточают меры и другие регионы. Так, в Краснодарском крае для заселения в отели с 1 июля необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест не старше трех дней, а с 1 августа на курорты перестанут пускать непривитых туристов.

«Всевидящее око» комментирует разные подходы региональных властей к ограничительным мерам:

«Опять страна разошлась во мнениях по поводу строгости карантинных мер: всероссийский выпускной пройдет онлайн, а Алые паруса в Питере – вживую... В принципе, это и называется "демократия". Главное, чтобы она не приводила к новым вспышкам эпидемии».

Резонанс вызвал поступок актера Егора Бероева, который пришел на вручение премии ТЭФИ с желтой шестиконечной звездой и сравнил отношение к отказавшимся от прививки с отношением к евреям во времена Холокоста. В Федерации еврейских общин сочли такое сравнение неприемлемым.

«Русский Сыч» объясняет, почему:

«Вообще то, чем вчера занялся Егор Бероев, во всем мире называется тривиализацией Катастрофы. Привычка сравнивать все на свете с Холокостом стоит через запятую с отрицанием Шоа – а иногда и напрямую приравнено к нему. В Австрии, согласно Запретительному акту 1947 года (поправки 1992-го), криминализировано и отрицание, и тривиализация. Так что со сцены, допустим, в Вене или Зальцбурге герр Бероефф, может быть, уходил бы и под аплодисменты творческих интеллигентов-антиваксеров – но уже в определенном процессуальном статусе».

