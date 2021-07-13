Российский посол: Россия требует от США уважения

«Ожидаем, что наши интересы будут учитываться», — отметил Антонов, пишет российская дипмиссия на своей странице в Facebook. По словам дипломата, сторонам следует научиться сотрудничать ради безопасности и процветания граждан обоих государств.

Антонов выразил надежду, что импульс, заданный после встречи президентов России и США 16 июня, материализуется.

Ранее Антонов сообщил, что решение американской стороны о включении ряда российских компаний в черный список является конфронтационным шагом. Минторг США внес в черный список три физических и три юридических лица из РФ. В отношении организаций, попавших в перечень, будет действовать режим ужесточенного экспортного контроля.

