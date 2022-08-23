Российский посол призвал Японию прекратить «демонтаж» двусторонних отношений

Ранее в Японии заявили, что продолжат «дипломатическое реагирование» на события на Украине, в том числе сохранят антироссийские санкции, напоминает RT.

Как отметил Галузин, позиция Токио недальновидная и контрпродуктивная, пишет Газета.ру.

«Все эти рестрикции и далее будет выдерживать, а вот перспективы возвращения российско-японских отношений в нормальное русло он, безусловно, еще более отдаляет. Призываем японскую сторону к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей, не приносящего никаких выгод самой Японии», — цитирует дипломата Telegram-канал российского посольства.

