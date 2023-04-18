Российский посол оценил статью с призывом к убийству Путина
Призывы к убийству российского лидера Владимира Путина в статьях ряда немецких СМИ, являются недопустимыми, сообщил российский посол Сергей Нечаев в Telegram-аккаунте диппредставительства РФ в Германии.
Он назвал публикацию немецкой газеты Welt призывом к убийству без купюр и оговорок. Как отметил дипломат, в статье приводится мнение американского журналиста и политолога Фреда Каплана, по словам которого, «самым простым способом завершить конфликт на Украине является убийство российского президента».
Ранее в МИД России заявили, что Москва заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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