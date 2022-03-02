Российский посол не исключил полный разрыв дипотношений РФ и Великобритании

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что вероятность полного разрыва дипломатических отношений между Москвой и Лондоном «сохраняется всегда», сообщает РИА Новости.

Над российским посольством в Киеве спустили флаг

По его словам, разрыв дипотношений будет означать, что российское посольство вынуждено будет покинут Великобританию, а британское, в свою очередь, покинет Россию.

Келин добавил, что в настоящее время посольство РФ работает «в прежнем режиме», консульский прием продолжается.

Ранее США приостановили работу посольства Белоруссии и призвали некоторых дипломатов покинуть территорию России, сообщает РИА ФАН.

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