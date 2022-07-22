Хорватия и Греция: правительство России расширило список недружественных стран
Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия перешли в разряд недружественных России государств. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина РФ.
Как отмечается, распоряжение отдано в соответствии с указом президента о мерах воздействия на недружественные государства от 23 апреля 2021 года. Документ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран нанимать на работу в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.
При этом в правительстве отметили, что этот перечень не окончательный и может быть в дальнейшем расширен.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых ответных мерах против недружественных стран.
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