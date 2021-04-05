Источник: Сроки возвращения посла РФ в Вашингтон зависят от действий США

Сроки возвращения посла РФ в США Анатолия Антонова в Вашингтон зависят от действий США в сторону нормализации отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Антонов заявил о глубочайшем кризисе в отношениях с США

По данным источника агентства, конкретных сроков возращения Антонова в США нет. Отмечается, что Антонов продолжает консультации по вопросу отношений с Вашингтоном в госструктурах в Москве.

С 21 марта Антонов находится в Москве для консультаций и анализа двусторонних отношений. Такое решение стало реакцией на интервью американского президента Джо Байдена, который ответил утвердительно на вопрос журналиста, считает ли он убийцей Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:США
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