Российский дипломат: Украина не вступит в Евросоюз

Чижов отметил, что страны вряд ли смогут вступить в Евросоюз в ближайшее время. По его словам, этот вопрос является гипотетическим. «Боюсь, что до момента, когда он станет актуальным, мы с вами не доживем», — добавил Чижов.

Ранее Владимир Зеленский в эфире телеканала «Дом» заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева является вопросом времени. По словам президента Украины, полуостров никогда не будет «русской территорией» и никто не может любить его так, как украинцы.

