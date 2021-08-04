Российский дипломат: Украина не вступит в Евросоюз

Постпред России в ООН Владимир Чижов рассказал, насколько вероятно вступление Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз, сообщили «Известия».

Пушилин: Украина не сможет существовать как государство

Чижов отметил, что страны вряд ли смогут вступить в Евросоюз в ближайшее время. По его словам, этот вопрос является гипотетическим. «Боюсь, что до момента, когда он станет актуальным, мы с вами не доживем», — добавил Чижов.

Ранее Владимир Зеленский в эфире телеканала «Дом» заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева является вопросом времени. По словам президента Украины, полуостров никогда не будет «русской территорией» и никто не может любить его так, как украинцы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:РоссияУкраинаЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры