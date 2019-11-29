Дипломат предрек развал ООН после выходки Украины в духе Хрущева
Экс-заместитель генсекретаря ООН заявил НСН, что Организация Объединенных Наций теряет свой статус, проводя под своей эгидой заседания неправительственных делегаций.
Члены украинской делегации прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. В Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека в эти дни проходит 12-я сессия форума по вопросам меньшинств. На ней планировалось обсудить образование, языки и права меньшинств.
Как рассказала ТАСС глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, делегаты от Киева прервали выступление Бальбека стуками табличек, а потом направили протест против российской делегации в секретариат. Там лишили права слова официального делегата от России.
НСН обсудила с экс-заместителем генсекретаря ООН, советским и российским дипломатом Сергеем Орджоникидзе эту ситуацию. Тот пришел к выводу, что ООН как организация вступила в эру своего заката.
«Председатель должен призвать к порядку делегацию, которая так по-хамски себя ведет. Либо делегаты должны вести соответственно, либо - покинуть зал. И если украинцы шумели-кричали-стучали, то это мне напоминает поведение Никиты Сергеевича Хрущева. Это в том же духе», - предположил Орджоникидзе.
Напомним, что это не первая выходка Украины на международных дипломатических полях. Ранее делегаты от Киева несколько раз срывали выступление россиян в ОБСЕ и ПАСЕ. Не имея разумных и логических доводов, украинцы либо некорректно ведут себя во время выступления, либо вовсе демонстративно покидают зал.
«Увы, никакого наказания не последует. Это не дипломатия, это базар, когда народ какой-то непонятный собрался, что-то типа НКО. Дипломатия - это когда табличка стоит с названием страны, тогда человек ведет себя прилично. Сейчас стали модными заседания неправительственных организация, они к такому печальному итогу и приводят. Я не представляю, как я, будучи представителем страны, повел себя таким образом! Никогда! Очень много зависит от председательствующего. И когда он может быть настроен против нас, вы должны сколотить группу поддержку», - считает дипломат с огромным стажем.
Делегация из Украины также остановила выступление представителя Сербии, когда он рассказал, что неоднократно бывал в Крыму.
«Это позорище Организации Объединенных Наций. Это закат ее деятельности. Как только спустились на уровень людей, не представляющих правительство, уровень падает до катастрофического».
Как отметил Сергей Орджоникидзе, выступая на заседании ООН как представитель страны, дипломат не позволяет говорить больше, чем правительство твоего государства. Это закон. Если же человек говорит сам от себя, то ограничений почти не существует. Единственное, что может служить ограничителем – это воспитание человека. Но давно ставшая крылатой фраза, что девушку можно вывезти из деревни, а деревню из девушки - нет, превратилась в реальность.
Как заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, украинскую делегацию сформировали не из дипломатов, а из людей, кидавших камни в полицейских на майдане. По его словам, эти действия - варварские.
«Надеюсь, что организаторы форума осознают свои ошибки и принесут извинения Российской Федерации», — резюмировал Бальбек.
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