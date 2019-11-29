Дипломат предрек развал ООН после выходки Украины в духе Хрущева

НСН обсудила с экс-заместителем генсекретаря ООН, советским и российским дипломатом Сергеем Орджоникидзе эту ситуацию. Тот пришел к выводу, что ООН как организация вступила в эру своего заката.

«Председатель должен призвать к порядку делегацию, которая так по-хамски себя ведет. Либо делегаты должны вести соответственно, либо - покинуть зал. И если украинцы шумели-кричали-стучали, то это мне напоминает поведение Никиты Сергеевича Хрущева. Это в том же духе», - предположил Орджоникидзе.

Напомним, что это не первая выходка Украины на международных дипломатических полях. Ранее делегаты от Киева несколько раз срывали выступление россиян в ОБСЕ и ПАСЕ. Не имея разумных и логических доводов, украинцы либо некорректно ведут себя во время выступления, либо вовсе демонстративно покидают зал.

«Увы, никакого наказания не последует. Это не дипломатия, это базар, когда народ какой-то непонятный собрался, что-то типа НКО. Дипломатия - это когда табличка стоит с названием страны, тогда человек ведет себя прилично. Сейчас стали модными заседания неправительственных организация, они к такому печальному итогу и приводят. Я не представляю, как я, будучи представителем страны, повел себя таким образом! Никогда! Очень много зависит от председательствующего. И когда он может быть настроен против нас, вы должны сколотить группу поддержку», - считает дипломат с огромным стажем.

Делегация из Украины также остановила выступление представителя Сербии, когда он рассказал, что неоднократно бывал в Крыму.