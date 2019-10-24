Российских оружейников в Армении обидели «демонстративно» и «нагло»

«Это небольшая потеря в деньгах, там, честно говоря, грубейшие нарушения были допущены, плюс выдвинуты финансовые претензии. В том числе, с компании нашей там собирались залог за участие в тендере снять. Да, для компании ORSIS в ее масштабе – это существенная потеря. А для нашего оборонно-промышленного комплекса в финансовом смысле это малозаметно. Но, сам факт, демонстративного, наглого нарушения условий проведения тендера - его нельзя пропускать и оставлять безнаказанно», - сказал он.

Военный эксперт заявил, что подобные недружественные акты нельзя оставлять без ответа.

«На мой взгляд, это был намеренный недружественный акт. Возможно в интересах какой-то другой компании. Предстоит еще, конечно, провести разбирательства самим армянским властям, как и что произошло. Это уже не наша забота, мы не можем по своему законодательству привлекать к ответственности иностранные компании или органы управления. Но поставить в известность, потребовать соблюдения международных договоров и внутреннего армянского законодательства – мы в полном праве», - заключил Мураховский.

Примечательно, что после срывa тендерa Минобороны Армении на поставку оружия, в котором участвовала компания ORSIS, в республике возбудили уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе».

