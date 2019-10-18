«Оружие Судного» дня как тренд российской военной промышленности
Военные эксперты в эфире НСН рассказали, почему американцы почти любую российскую новинку называют «оружием Судного дня»
Очередное «оружие Судного дня» нашли американские журналисты. Издание National Interest на этот раз назвало так российский атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».
Столь громкое название крейсер получил после успешного залпового пуска четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке на расстояние примерно 3500 миль в конце мая прошлого года.
National Interest сравнивает отечественный крейсер с американскими, китайскими и другими иностранными аналогами, отмечает, что «Юрий Долгорукий» сумеет выполнить свою задачу – разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе.
Надо отметить, что практически любую российскую военную разработку американцы именуют «оружием Судного дня». Не так давно такое название дали и торпедам «Посейдон».
Business Insider считает, что это оружие создано для развала НАТО. По мнению экспертов, это вооружение РФ способно разрушить целый континент, и оно будет нацелено на то, чтобы убедить США в будущем не отвечать на российскую агрессию.
В эфире НСН член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский напомнил, что торпеды «Посейдон» будет использована только в случае применения ядерного оружия против России.
«Это не оружие превентивного удара. Это не оружие ведения обычной войны. Это оружие, которое будет применяться в том случае, если против России будет применено ядерное оружие. А уже кем там, Америкой, другими странами НАТО или еще какими-то государствами, которые обладают ядерным оружием, уже дело десятое», — считает эксперт.
Немецкое издание Stern в свою очередь называло «настоящим оружием конца света» российскую противоракету ПРС-1М. Однако, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН посчитал такие заявления спекуляциями.
«Противоракетная система не может быть «оружием Судного дня» по той простой причине, что она противоракетная. Она уничтожает баллистические ракеты. Уничтожить город она не в состоянии. По всей видимости, они имеют в виду ракетную систему, которая недавно у нас прошла испытания – А-235. У нее три эшелона перехвата, судя по данным, которые опубликованы. С таким же успехом «оружием Судного дня» можно назвать и американскую систему стратегической ПРО, которую они развертывают. Это просто громкие названия, не несущие реального содержания», - сказал он.
Термин «Машина Судного дня» был сформулирован Германом Каном в книге «On Thermonuclear War» 1960 года. Там это гипотетическое устройство, способное при срабатывании уничтожить всю жизнь на Земле, или даже саму Землю.
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