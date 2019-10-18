«Оружие Судного» дня как тренд российской военной промышленности

Очередное «оружие Судного дня» нашли американские журналисты. Издание National Interest на этот раз назвало так российский атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».

Столь громкое название крейсер получил после успешного залпового пуска четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке на расстояние примерно 3500 миль в конце мая прошлого года.

National Interest сравнивает отечественный крейсер с американскими, китайскими и другими иностранными аналогами, отмечает, что «Юрий Долгорукий» сумеет выполнить свою задачу – разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе.

Надо отметить, что практически любую российскую военную разработку американцы именуют «оружием Судного дня». Не так давно такое название дали и торпедам «Посейдон».

Business Insider считает, что это оружие создано для развала НАТО. По мнению экспертов, это вооружение РФ способно разрушить целый континент, и оно будет нацелено на то, чтобы убедить США в будущем не отвечать на российскую агрессию.

В эфире НСН член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский напомнил, что торпеды «Посейдон» будет использована только в случае применения ядерного оружия против России.

«Это не оружие превентивного удара. Это не оружие ведения обычной войны. Это оружие, которое будет применяться в том случае, если против России будет применено ядерное оружие. А уже кем там, Америкой, другими странами НАТО или еще какими-то государствами, которые обладают ядерным оружием, уже дело десятое», — считает эксперт.