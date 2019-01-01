Новые украинские санкции сочли незначительными для России

Украина ввела в среду новые экономические санкции против России, предусмотрев в них запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин. Об этом заявил на заседании кабмина в среду премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Он сообщил, что запрет введен на некоторые виды «промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств, фанеры и т. д.». По его словам, это решение направлено на препятствование утечки капиталов в «страну-агрессор», а также поддержку существующих и создание новых рабочих мест на Украине.

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН заявил, что решения властей Украины не повлияют на российскую экономику.

«Российский импорт настолько невелик, за исключением каких-то кооперационных поставок для производства какой-то сложной конечной продукции. Речь идет, скорее всего, о каких-то оборонных производствах, но за последние годы мы постарались провести необходимые импортозамещающие мероприятия, чтобы не зависеть от Украины. Я не вижу больших проблем для России, это политически-знаковое событие, не думаю, что это как-то отразится на российской экономики и благополучии наших граждан», - заявил он.