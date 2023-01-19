Российских чиновников не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Представителей правительства России не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2023 году. Об этом заявил председатель мероприятия Кристоф Хойсген в интервью Reuters.

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«Мы не хотим давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право», — указал Хойсген.

Мюнхенская конференция запланирована на 17–19 февраля.

В феврале 2022 года в МИД России заявили, что мероприятие утратило объективность и инклюзивность, и РФ не направила своих представителей на конференцию, напоминает телеканал «360». Позже внешнеполитическое ведомство отмечало, что Москва не планирует отправлять делегацию на Мюнхенскую конференцию 2023 года из-за «пропажи интереса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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