Российских чиновников не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Представителей правительства России не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2023 году. Об этом заявил председатель мероприятия Кристоф Хойсген в интервью Reuters.
«Мы не хотим давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право», — указал Хойсген.
Мюнхенская конференция запланирована на 17–19 февраля.
В феврале 2022 года в МИД России заявили, что мероприятие утратило объективность и инклюзивность, и РФ не направила своих представителей на конференцию, напоминает телеканал «360». Позже внешнеполитическое ведомство отмечало, что Москва не планирует отправлять делегацию на Мюнхенскую конференцию 2023 года из-за «пропажи интереса».
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