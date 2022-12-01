Медведев заявил о деградации Мюнхенской конференции по безопасности

Комментируя слова председателя конференции Кристофа Хойсгена о нежелании «давать платформу для российской пропаганды» он отметил, что на самом деле на Западе «не хотят слушать правду».

«Мюнхенская конференция по безопасности... полностью деградировала. Они боятся приглашать представителей России, чтобы не слушать правду. Но правда медленно просачивается к европейцам, которых подставили собственные политические лидеры», - написал Медведев.

Ранее в МИД РФ заявили, что делегация России не собиралась участвовать в Мюнхенской конференции, даже если бы её пригласили, сообщает RT.

