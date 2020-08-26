Российские врачи попросили немецких коллег объяснить интоксикацию Навального

Он также отметил, что омская больница готова в двустороннем порядке обменяться информацией с немецкой клиникой, чтобы поставить диагноз Навальному и эффективно его лечить.

Мураховский отметил, что диагноз «отравление» был основным при поступлении Навального, но впоследствии не подтвердился.

«Мы отправляли биологические материалы, это кровь и моча, в другие независимые лаборатории, где получили отрицательный результат по нахождению веществ ингибиторов холинэстеразы», - заключил он.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому. Впоследствии Навального эвакуировали в клинику в Берлине.

