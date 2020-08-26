Песков: Кремль заинтересован в установлении причин случившегося с Навальным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не меньше других заинтересован в том, чтобы установить причины произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным.
Песков сообщил журналистам, что в Кремле заинтересованы в установлении причин, почему Навальный находится в коме.
При этом пресс-секретарь главы государства назвал преждевременными рассуждения о том, кому выгодна болезнь оппозиционера.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому. Впоследствии Навального эвакуировали в клинику в Берлине.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
971 тыс.+4 676 / сут.
Умерли
16 683+115 / сут.
Выздоровели
786 тыс.+6 403 / сут.
- Курсы доллара и евро продолжают расти
- Песков: Кремль заинтересован в установлении причин случившегося с Навальным
- Состав Госсовета предложили расширить
- Тихановская: время для разговора с Россией еще не настало
- Верховному суду пожаловались на трёхдневное голосование в сентябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru