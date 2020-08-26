Песков: Кремль заинтересован в установлении причин случившегося с Навальным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не меньше других заинтересован в том, чтобы установить причины произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным.

Песков сообщил журналистам, что в Кремле заинтересованы в установлении причин, почему Навальный находится в коме.

В Совфеде выдвинули две версии произошедшего с Навальным

При этом пресс-секретарь главы государства назвал преждевременными рассуждения о том, кому выгодна болезнь оппозиционера.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому. Впоследствии Навального эвакуировали в клинику в Берлине.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КремльДмитрий ПесковАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры