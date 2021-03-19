Российские военные зафиксировали обстрел сирийской провинции со стороны ВС Турции
Российские военные заявили об минометном обстреле в сирийской провинции Ракка с территории, которую контролирует Турция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Александра Карпова.
По данным Карпова, обстрел произошел в районе поселения Аль-Муаляк в пятницу около 11 часов 40 минут. По его словам, выстрелы производились из пулемета.
Кроме того, в 13 часов 15 минут формирования, подконтрольные ВС Турции, обстреляли из пулемета колонну с мирными жителями, вынудив их остановиться. По данным контр-адмирала, колонна шла в поселок Сейду. О пострадавших не сообщается.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 699 / сут.
Умерли
94 267+443 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 337 / сут.
- В Приморском крае сгорела птицеферма
- Экс-замглавы «Военторга» частично признал вину в суде США
- Китай и США договорились о создании рабочей группы по борьбе с изменением климата
- Доктор Мясников назвал продукты, продлевающие жизнь
- В Госдепе прокомментировали дело о шпионаже в Болгарии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru