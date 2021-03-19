Российские военные зафиксировали обстрел сирийской провинции со стороны ВС Турции

Российские военные заявили об минометном обстреле в сирийской провинции Ракка с территории, которую контролирует Турция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Александра Карпова.

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По данным Карпова, обстрел произошел в районе поселения Аль-Муаляк в пятницу около 11 часов 40 минут. По его словам, выстрелы производились из пулемета.

Кроме того, в 13 часов 15 минут формирования, подконтрольные ВС Турции, обстреляли из пулемета колонну с мирными жителями, вынудив их остановиться. По данным контр-адмирала, колонна шла в поселок Сейду. О пострадавших не сообщается.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелСирияТурция
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