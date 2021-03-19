Российские военные зафиксировали обстрел сирийской провинции со стороны ВС Турции

По данным Карпова, обстрел произошел в районе поселения Аль-Муаляк в пятницу около 11 часов 40 минут. По его словам, выстрелы производились из пулемета.

Кроме того, в 13 часов 15 минут формирования, подконтрольные ВС Турции, обстреляли из пулемета колонну с мирными жителями, вынудив их остановиться. По данным контр-адмирала, колонна шла в поселок Сейду. О пострадавших не сообщается.

