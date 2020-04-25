Российские Су-27 «выпроводили» бельгийский истребитель над Балтикой
Два истребителя Су-27 были подняты воздух 24 апреля для опознания воздушной цели, направлявшейся к российской границе над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа по Балтийскому флоту, передаёт РИА Новости.
При сближении российские лётчики идентифицировали самолёт как истребитель F-16 ВВС Бельгии. Су-27 взяли сопровождали иностранный самолёт до тех пор, пока он не изменил курс в направлении от государственной границы РФ, говорится в сообщении.
Российские военные подчёркивают, что полёт был выполнен в соответствии с международными правилами.
Похожий инцидент недавно произошёл над акваторией Средиземного моря. Российский Су-35 отправился на перехват патрульного самолёта P-8A Poseidon ВМС США, направлявшегося в сторону российских военных объектов в Сирии. Американцы тогда заявили об «опасном сближении».
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