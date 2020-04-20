Не узнали: Минобороны объяснило сближение Су-35 с самолётом ВМС США
Российский истребитель Су-35 был поднят в воздух для идентификации цели, направлявшейся к российским военным объектам в Сирии, прокомментировали в Минобороны РФ вчерашний инцидент над нейтральными водами Средиземного моря.
Ранее в ВМС США пожаловались на «опасное» сближение Су-35 с их патрульным самолётом P-8A Poseidon. По словам американцев, «Посейдон» был перехвачен дважды за 100 минут, во второй раз сближение произошло до расстояния меньше 8 метров, пишет «Газета.ру».
В Минобороны РФ отметили, что при сближении российский лётчик идентифицировал бортовой номер американского самолёта-разведчика и его принадлежность ВМС США, после чего взял на сопровождение и добился изменения курса, передаёт «Интерфакс».
Все полёты ВКС происходят по международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами, подчеркнули в ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru