Российские регионы попросили продлить льготную ипотеку под 6,5%
Власти как минимум 14 российских регионов предложили продлить программу льготного ипотечного кредитования под 6,5%, пишут «Известия».
Соответствующие обращения были направлены в Минстрой. Речь идет об Амурской, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Самарской, Тюменской областях, Ставропольском крае, Марий Эл и Чувашии. О продлении ипотеки под 6,5% годовых говорят и в других субъектах, так как программа оказывает поддержку, как строительной отрасли, так и жителям регионов, желающим улучшить жилищные условия.
Тем временем, каждый десятый россиянин намерен взять в 2021 году кредит на покупку недвижимости. Таковы данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», на которое ссылается РИА Новости.
Респондентов опрашивали, планируют ли они кредиты в этом году и с какими целями.
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