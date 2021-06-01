Российские регионы попросили продлить льготную ипотеку под 6,5%

Соответствующие обращения были направлены в Минстрой. Речь идет об Амурской, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Самарской, Тюменской областях, Ставропольском крае, Марий Эл и Чувашии. О продлении ипотеки под 6,5% годовых говорят и в других субъектах, так как программа оказывает поддержку, как строительной отрасли, так и жителям регионов, желающим улучшить жилищные условия.

Тем временем, каждый десятый россиянин намерен взять в 2021 году кредит на покупку недвижимости. Таковы данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», на которое ссылается РИА Новости.

Респондентов опрашивали, планируют ли они кредиты в этом году и с какими целями.

