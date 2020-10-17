Российские политики разоблачили Эрдогана после заявления по Крыму

«Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским… пообещал вместе с Украиной «поддерживать крымских татар» (а как она их «поддерживает», все прекрасно знают )… у Эрдогана — своя повестка дня. Ни о каком «союзе» речь и близко идти не может», — написал Пушков в Telegram.

Чепа также считает, что Эрдоган, высказавшись, о Крыме, рассчитывает набрать политический вес в отношениях с Россией. Парламентарий не считает заявление президента Турции опасным, сообщает RT.

«Эта позиция Эрдогана нужна для того, чтобы поднять свой вес в отношениях с нами. Это не несёт нам никакой угрозы. Именно такая позиция характеризует Эрдогана как надёжного или ненадёжного партнёра для нас. Мы понимаем, кто он такой», — цитирует Чепу РИА Новости.

Ранее президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признаёт и никогда не будет признавать «аннексию» Крыма. Об этом он сообщил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, пишет Газета.ru.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам проведённого в марте 2014 года референдума. Большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

