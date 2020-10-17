Российские политики разоблачили Эрдогана после заявления по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков и зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказались по поводу заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме. Политики считают, что прямой угрозы России политическое высказывание турецкого лидера о непризнании полуострова российской территорией не несет.
По мнению Пушкова, заявление Эрдогана о статусе Крыма указывает на отсутствие союза Москвы и Анкары, отмечают «Известия».
«Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским… пообещал вместе с Украиной «поддерживать крымских татар» (а как она их «поддерживает», все прекрасно знают )… у Эрдогана — своя повестка дня. Ни о каком «союзе» речь и близко идти не может», — написал Пушков в Telegram.
Чепа также считает, что Эрдоган, высказавшись, о Крыме, рассчитывает набрать политический вес в отношениях с Россией. Парламентарий не считает заявление президента Турции опасным, сообщает RT.
«Эта позиция Эрдогана нужна для того, чтобы поднять свой вес в отношениях с нами. Это не несёт нам никакой угрозы. Именно такая позиция характеризует Эрдогана как надёжного или ненадёжного партнёра для нас. Мы понимаем, кто он такой», — цитирует Чепу РИА Новости.
Ранее президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признаёт и никогда не будет признавать «аннексию» Крыма. Об этом он сообщил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, пишет Газета.ru.
Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам проведённого в марте 2014 года референдума. Большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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