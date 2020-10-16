Эрдоган: Турция не признает Крым частью России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым. Об этом турецкий лидер рассказал на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, который прибыл в Турцию с рабочим визитом.
Эрдоган оценил Украину как ключевую страну, обеспечивающую стабильность и безопасность в регионе, и заявил, что Турция «не признавала и не признает аннексию Крыма».
Турецкий президент также отметил, что страна продолжит выступать за целостность и суверенитет Украины и оказывать совместную поддержку крымским татарам.
После референдума в 2014 году Крым стал частью Российской Федерации. Большинство избирателей высказалось за вхождение региона в состав России. Референдум состоялся после госпереворота на Украине в феврале того же года. Большая часть международного сообщества не признала присоединение Крыма к РФ и продолжает рассматривать регион как часть Украины. Российские власти считают, что жители полуострова проголосовали за воссоединение демократическим путём и в соответствии с международным правом.
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