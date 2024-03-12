Российские пограничники покинут аэропорт Звартноц до 1 августа
12 марта 202414:36
Российские пограничники покинут международный аэропорт Еревана Звартноц до 1 августа 2024 года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он отметил, что «это рабочий, а не политический процесс».
«1 августа 2024 года. Именно с этого дня российские пограничники прекратят нести службу в аэропорту Звартноц», - сказал Пашинян.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия получила уведомление от Армении о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru