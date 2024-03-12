Российские пограничники покинут аэропорт Звартноц до 1 августа

Он отметил, что «это рабочий, а не политический процесс».

«1 августа 2024 года. Именно с этого дня российские пограничники прекратят нести службу в аэропорту Звартноц», - сказал Пашинян.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия получила уведомление от Армении о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц, сообщает RT.

