Российские пограничники покинут аэропорт Звартноц до 1 августа

Российские пограничники покинут международный аэропорт Еревана Звартноц до 1 августа 2024 года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Он отметил, что «это рабочий, а не политический процесс».

«1 августа 2024 года. Именно с этого дня российские пограничники прекратят нести службу в аэропорту Звартноц», - сказал Пашинян.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия получила уведомление от Армении о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц, сообщает RT.

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