Российские «Панцири» вооружили гиперзвуковой ракетой

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в дополнение к стандартной ракете получил новейшую гиперзвуковую ракету, способную развивать скорость 5 Махов и более. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова Валерий Слугин.

Использование гиперзвуковой ракеты в «Панцирях» повысят скорострельность этих комплексов, отметил Слугин: такая ракета вылетает быстрее, освобождая канал стрельбы. Из-за высокой скорости соударения с целью в боевую часть новой ракеты можно закладывать меньше взрывчатки, объяснил конструктор.

Комплексы «Панцирь-С» вооружены 12 управляемыми ракетами. Он предназначен для ближнего прикрытия объектов от атак с воздуха.

