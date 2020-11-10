Российские миротворцы готовятся к вылету в Карабах

Напомним, главы Армении, Азербайджана и России приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил президент России Владимир Путин, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября.

Азербайджан и Армения должны обменяться военнопленными.

Конфликт Армении и Азербайджана на Южном Кавказе обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирных населённых пунктов.

