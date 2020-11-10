Российские миротворцы готовятся к вылету в Карабах

Российские подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа отправились на аэродром для вылета в Карабах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

На аэродроме личный состав миротворческой бригады погрузит технику и вооружение и вылетит в Нагорный Карабах для осуществления контроля за прекращением огня и военных действий в зоне конфликта.

Зал заседаний правительства Армении разгромлен протестующими

Напомним, главы Армении, Азербайджана и России приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил президент России Владимир Путин, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября.

Азербайджан и Армения должны обменяться военнопленными.

Конфликт Армении и Азербайджана на Южном Кавказе обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирных населённых пунктов.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Минобороны РФНагорный КарабахМиротворцы
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