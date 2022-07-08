Российские хакеры из RaHDit выложили новые данные про разведку Украины

Отмечается, что документы содержат информацию о 2,5 тысячах человек. Там есть сведения о криминальном прошлом сотрудников ГУР, среди которых есть осужденные за грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

Как заявили участники группы «РИА Новости», они не будут публиковать информацию о несовершеннолетних родственниках украинских разведчиков.

Ранее хакеры выложили первую часть собранных данных. Чтобы получить доступ к данным, группа RaHDit использовала изъяны в защите сетей ГУР, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей, напоминают «Известия». Между тем власти Украины заявляли о мощной атаке со стороны российских хакеров на ресурсы «Укртрансбезопасности», отмечает РИА ФАН.

