Российские хакеры из RaHDit выложили новые данные про разведку Украины
Хакерская группа RaHDit 8 июля распространила на сайте «Немезида» новые данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) оборонного ведомства Украины, а также о причастных лицах.
Отмечается, что документы содержат информацию о 2,5 тысячах человек. Там есть сведения о криминальном прошлом сотрудников ГУР, среди которых есть осужденные за грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
Как заявили участники группы «РИА Новости», они не будут публиковать информацию о несовершеннолетних родственниках украинских разведчиков.
Ранее хакеры выложили первую часть собранных данных. Чтобы получить доступ к данным, группа RaHDit использовала изъяны в защите сетей ГУР, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей, напоминают «Известия». Между тем власти Украины заявляли о мощной атаке со стороны российских хакеров на ресурсы «Укртрансбезопасности», отмечает РИА ФАН.
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