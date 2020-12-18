США признали Россию и Китай главной угрозой для господства на море

Китай и Россию несут две главные угрозы для господства американского флота на море, следует из отчета «Преимущество на море» ВМС США Береговой охраны и Корпуса морской пехоты.

Авторы отчета утверждают, что России и Китаю не удалось «стать ответственными лидерами», которые вносят вклад в глобальную безопасность, поэтому теперь США признают их «решительными соперниками».

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Кроме того, в отчете указано, что Китай представляет собой угрозу на более длительную перспективу, чем Россия. Также в документе подчеркивается, что власти США планируют пресечь «агрессивные действия» Москвы и Пекина и занять ключевые позиции международных морских путей.



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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ//РИА Новости
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