США признали Россию и Китай главной угрозой для господства на море

Китай и Россию несут две главные угрозы для господства американского флота на море, следует из отчета «Преимущество на море» ВМС США Береговой охраны и Корпуса морской пехоты.

Авторы отчета утверждают, что России и Китаю не удалось «стать ответственными лидерами», которые вносят вклад в глобальную безопасность, поэтому теперь США признают их «решительными соперниками».