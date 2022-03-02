Российская делегация выехала к месту переговоров с украинской стороной
Российская делегация выехала к месту встречи, где пройдет второй этап переговоров с украинской стороной. Об этом сообщает белорусское издание БелТа.
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Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на переговорах делегации будут присутствовать в том же составе, что и ранее.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что надеется на успех переговоров, однако не стал делать никаких прогнозов.
Первая встреча российской и украинской делегаций прошел 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии.
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