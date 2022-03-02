Российская делегация выехала к месту переговоров с украинской стороной

Российская делегация выехала к месту встречи, где пройдет второй этап переговоров с украинской стороной. Об этом сообщает белорусское издание БелТа.

{{related_post_AJDtnD9Vs}}

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на переговорах делегации будут присутствовать в том же составе, что и ранее.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что надеется на успех переговоров, однако не стал делать никаких прогнозов.

Первая встреча российской и украинской делегаций прошел 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры