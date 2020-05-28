Россельхознадзор отреагировал на обвинение в вымогательстве взятки у польской компании

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании "Млековита"», - заявила ТАСС советник Данкверта Юлия Мелано.



Ранее в СМИ появились сообщения, что Данкверт и Савенков якобы через юриста по фамилии Савенков требуют полмиллиона долларов у «Млековиты» за снятие ограничений на экспорт продукции в Россию.



Московская полиция тем временем начала проверку по факту заявления представителя польской фирмы.



Скандал уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле не знают, насколько достоверны обвинения в адрес Данкверта, при этом Песков подчеркнул, что ему сложно поверить в их правдивость.

