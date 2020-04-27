Заподозренный в совращении детей помощник главы Россельхознадзора уволен

Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров, которого ранее заподозрили в совращении несовершеннолетних, уволен со своего поста. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза России.

Ранее уволить Натарова призвал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он обратился к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с соответствующим ходатайством.

Турчак особо подчеркнул, что появившиеся в прессе сведения относительно Натарова дискредитируют органы государственной власти, особенно в условиях, когда власти делают все возможное для защиты детей.

