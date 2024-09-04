Росрыболовство: Россия продолжит вылов в Балтии независимо от позиции Прибалтики

Прибалтийские страны пусть сначала посмотрят на себя, прежде чем обвинять Россию, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме, сообщают «Ведомости».

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Так он прокомментировал обвинения со стороны Литвы, Латвии и Эстонии в адрес РФ о незаконном промысле рыбы во время сезонных запретов.

«Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся», – заметил Шестаков.

Ранее Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 14%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Красноухов
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