Росрыболовство: Россия продолжит вылов в Балтии независимо от позиции Прибалтики
Прибалтийские страны пусть сначала посмотрят на себя, прежде чем обвинять Россию, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме, сообщают «Ведомости».
Так он прокомментировал обвинения со стороны Литвы, Латвии и Эстонии в адрес РФ о незаконном промысле рыбы во время сезонных запретов.
«Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся», – заметил Шестаков.
Ранее Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 14%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru