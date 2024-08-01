СМИ: В ЕС обсудят ограничения на ввоз свежей рыбы из России

Евросоюз планирует обсудить введение ограничений на импорт свежей рыбы из России в рамках нового пакета антироссийских санкций. Об этом пишет газета Welt.

По данным издания, на таких мерах настаивают страны Прибалтики, главным образом Литва. В Вильнюсе считают, что рыболовецкие траулеры РФ ведут промысел в территориальных водах республики.

Как ожидается, Еврокомиссия начнет обсуждения возможных ограничений в сентябре, после летних каникул ЕК.

Ранее стало известно, что ЕС готовит срочный пакет мер, которые осложнят поездки россиян в страны сообщества, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:РыбаРоссияЕвросоюз

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