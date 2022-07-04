Роспотребнадзор: при въезде в РФ самоизоляция больше не нужна

Ранее стало известно, что ПЦР-тест не нужен при въезде в РФ гражданам Белоруссии, подданные других стран при этом все еще должны сдавать тест. Россиянам также необходимо заполнять анкету на портале госуслуг по возвращении домой и сдавать ПЦР-тест.

Между тем, в Роспотребнадзоре предупреждают, что при ухудшении обстановки по коронавирусу ограничительные меры могут быть возобновлены.



