Роспотребнадзор: при въезде в РФ самоизоляция больше не нужна
Самоизоляция при въезде в РФ после сдачи ПЦР-теста на коронавирус больше не требуется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что ПЦР-тест не нужен при въезде в РФ гражданам Белоруссии, подданные других стран при этом все еще должны сдавать тест. Россиянам также необходимо заполнять анкету на портале госуслуг по возвращении домой и сдавать ПЦР-тест.
Между тем, в Роспотребнадзоре предупреждают, что при ухудшении обстановки по коронавирусу ограничительные меры могут быть возобновлены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru