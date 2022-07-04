Роспотребнадзор: при въезде в РФ самоизоляция больше не нужна

Самоизоляция при въезде в РФ после сдачи ПЦР-теста на коронавирус больше не требуется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

Россия снимет коронавирусные ограничения на пересечение границы с 15 июля

Ранее стало известно, что ПЦР-тест не нужен при въезде в РФ гражданам Белоруссии, подданные других стран при этом все еще должны сдавать тест. Россиянам также необходимо заполнять анкету на портале госуслуг по возвращении домой и сдавать ПЦР-тест.

Между тем, в Роспотребнадзоре предупреждают, что при ухудшении обстановки по коронавирусу ограничительные меры могут быть возобновлены.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
ТЕГИ:Роспотребнадзор
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