«Росконгресс»: США могут вернуть тактическое ядерное оружие на флот

В 1991 году США отказались от ядерного оружия на кораблях, это же решение по договоренности приняла и Россия.

Если какая-либо страна передаст Украине ядерное оружие, это будет расцениваться Россией как нарушение обязательств договора о распространении, в этом случае Москва применит все доступные ей средства поражения. Об этом ранее заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Казахстане.

До этого Путин заявил, что в ответ на удары вглубь России российская армия нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов, поражено 17 целей, среди которых военные объекты и оборонная промышленность Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

