«Росконгресс»: США могут вернуть тактическое ядерное оружие на флот
США могут вернуть тактическое ядерное оружие на корабли своих военно-морских сил, следует из доклада «Росконгресса», передает РИА Новости.
Аналитики рассказали, что технически такая возможность сегодня есть. Так, США могут сертифицировать под несение атомной бомбы B61-12 палубные истребители F-35C.
В 1991 году США отказались от ядерного оружия на кораблях, это же решение по договоренности приняла и Россия.
Если какая-либо страна передаст Украине ядерное оружие, это будет расцениваться Россией как нарушение обязательств договора о распространении, в этом случае Москва применит все доступные ей средства поражения. Об этом ранее заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Казахстане.
До этого Путин заявил, что в ответ на удары вглубь России российская армия нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов, поражено 17 целей, среди которых военные объекты и оборонная промышленность Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От Коляды потребовали заменить ведущего актера
- «Росконгресс»: США могут вернуть тактическое ядерное оружие на флот
- СВР: Запад хочет поделить Украину между четырьмя странами
- МИД Ирана назвал действия террористов в Сирии частью плана Израиля и США
- В ходе протестов в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД
- В СВР рассказали, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт
- Обновленная группа SEREBRO Фадеева выпустила первую песню
- В Курской области за сутки обезвредили 300 суббоеприпасов ATACMS
- «Программисты и врачи»: Кому в 2024 году предлагали самые высокие зарплаты
- В Таллине переименовали две русские гимназии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru