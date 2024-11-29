«Росконгресс»: США могут вернуть тактическое ядерное оружие на флот

США могут вернуть тактическое ядерное оружие на корабли своих военно-морских сил, следует из доклада «Росконгресса», передает РИА Новости.

Аналитики рассказали, что технически такая возможность сегодня есть. Так, США могут сертифицировать под несение атомной бомбы B61-12 палубные истребители F-35C.

Белый дом заявил, что США не планируют поставлять ядерное оружие Украине

В 1991 году США отказались от ядерного оружия на кораблях, это же решение по договоренности приняла и Россия.

Если какая-либо страна передаст Украине ядерное оружие, это будет расцениваться Россией как нарушение обязательств договора о распространении, в этом случае Москва применит все доступные ей средства поражения. Об этом ранее заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Казахстане.

До этого Путин заявил, что в ответ на удары вглубь России российская армия нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов, поражено 17 целей, среди которых военные объекты и оборонная промышленность Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/NATO
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