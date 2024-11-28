Белый дом заявил, что США не планируют поставлять ядерное оружие Украине
28 ноября 202412:04
США не планируют поставлять ядерное оружие Киеву. Об этом заявили в Белом доме в комментарии Newsweek.
«Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием», — указали американские власти.
Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин заявила, что администрация американского президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис рассматривает возможность передать Киеву ядерное оружие, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru