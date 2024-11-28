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Пожарный поезд направлен для тушения возгорания на предприятии в Подмосковье

СМИ: В Москве подростки закидали бутылками и изрисовали посольство Швеции

СМИ: Бытовая техника в России подорожает до 20%

Пожар на предприятии в Подмосковье вырос до 2000 квадратных метров. Видео

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В Смоленской области запретили продажу спиртного на первых этажах жилых домов

Белый дом заявил, что США не планируют поставлять ядерное оружие Украине

«Часть русского мира»: Вице-премьер Киргизии рассказал о партнерстве с РФ

В Абхазии назначили досрочные президентские выборы на 15 февраля

Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин заявила, что администрация американского президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис рассматривает возможность передать Киеву ядерное оружие, напоминает «Свободная пресса».

США не планируют поставлять ядерное оружие Киеву. Об этом заявили в Белом доме в комментарии Newsweek.

В Славянском районе Кубани рассказали о последствиях ночной атаки беспилотников

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