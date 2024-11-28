Белый дом заявил, что США не планируют поставлять ядерное оружие Украине

США не планируют поставлять ядерное оружие Киеву. Об этом заявили в Белом доме в комментарии Newsweek.

Медведев предостерег США от передачи ядерного оружия Украине

«Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием», — указали американские власти.

Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин заявила, что администрация американского президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис рассматривает возможность передать Киеву ядерное оружие, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Ядерное ОружиеУкраинаСШАБелый Дом

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