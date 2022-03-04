Electronic Arts прекратила продажи своих продуктов в РФ и Белоруссии
Американская компания Electronic Arts прекратила продажи своих продуктов на территории России и Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«Мы приняли решение прекратить продажи наших игр и контента, включая пакеты виртуальной валюты, в России и Беларуси, пока этот конфликт продолжается», - говорится в сообщении.
В компании отметили, что «шокированы конфликтом» и призывают к миру и прекращению военных действий.
Отмечается, что игры и контент компании больше не будут доступны для покупки в российском регионе в Origin или приложении EA, в том числе через внутриигровые магазины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- Роскомнадзор заблокировал Facebook в России
- Electronic Arts прекратила продажи своих продуктов в РФ и Белоруссии
- Путин рассказал канцлеру ФРГ Шольцу о неонацистах на Украине
- Генсек ООН поблагодарил Минобороны РФ за помощь в эвакуации своих сотрудников
- BBC прекратила работу в России из-за закона о «фейках о войне»
- Собянин открыл вестибюль станции метро «Новослободская» после реставрации
- В Роскомнадзоре обвинили TikTok в удалении материалов российских СМИ
- Названы самые популярные направления российских туристов на 8 марта
- Черногория закрыла свое небо для российских самолетов
- Арахамия назвал условия для переговоров Путина и Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru