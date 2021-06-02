Роскомнадзор требует убрать ограничения с записи программы «60 минут» на YouTube
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с записи эфира программы "60 минут" на YouTube. Об этом сообщается на сайте РКН.
В письме Роскомнадзора к руководству Google отмечается, что администрация портала Youtube нарушает принципы свободы слова и доступа к информации. По данным РКН, подобные ограничения являются проявлением цензуры.
Ограничения доступа наложены на запись эфира общественно-политического ток-шоу "60 минут" от 31 мая. Видео было размещено на официальном канале телепередачи.
В видео обсуждались политические вопросы, такие как подготовка к проведению российско-американского саммита в Женеве, политические акции в Польше и экстренная посадка самолет Ryanair в Минске.
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