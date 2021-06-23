Юрист: Роскомнадзор просит Google закрыть сайт «Умного голосования» Навального

Роскомнадзор обратился в Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта «Умное голосование» политика Алексея Навального. Ранее с такой жалобой обратился в службу юрист из Екатеринбурга Андрей Еланцев, об этом сам он написал на своей странице в Facebook.

По словам юриста, на сайте «Умного голосования» «под благим предлогом производился прикрытый сбор информации о гражданах Российской Федерации в большем объеме, чем необходимо». По мнению Еланцева, делается это для того, чтобы использовать на сентябрьских выборах «в сомнительных политтехнологиях», а также для передачи этих данных в США.

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Роскомнадзор ответил, что запрос о прекращении техподдержки сайта в адрес Google отправлен.

В 2018 году сайт Умного голосования был заблокирован по решению суда, команда оппозиционера после этого перенесла его на новый адрес.

В случае, если американская корпорация откажется заблокировать сайт, то Роскомнадзор сможет заблокировать его самостоятельно во внесудебном порядке по запросу избиркомов, передает znak.com. Сделано это будет в соответствии с законом, который в России был принят весной.

Ранее основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров в беседе с RT подтвердил утечку данных подписчиков проекта «Умное голосование» из Москвы и Московской области, связав это с предстоящими выборами в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыАлексей Навальный
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