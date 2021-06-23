Юрист: Роскомнадзор просит Google закрыть сайт «Умного голосования» Навального

Роскомнадзор обратился в Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта «Умное голосование» политика Алексея Навального. Ранее с такой жалобой обратился в службу юрист из Екатеринбурга Андрей Еланцев, об этом сам он написал на своей странице в Facebook.

По словам юриста, на сайте «Умного голосования» «под благим предлогом производился прикрытый сбор информации о гражданах Российской Федерации в большем объеме, чем необходимо». По мнению Еланцева, делается это для того, чтобы использовать на сентябрьских выборах «в сомнительных политтехнологиях», а также для передачи этих данных в США.