Адвокат: Бывшего директора ФБК Жданова объявили в федеральный розыск
Адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы экс-директора ФБК (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова, заявил, что его клиента объявили в федеральный розыск, сообщает ТАСС.
По его словам, соответствующая информация имеется в базе данных МВД РФ, однако с каким именно делом связан розыск пока не известно.
Ранее в отношении политика Алексея Навального и его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова возбудили уголовное дело по статье «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», сообщает RT. По словам адвоката правового центра «Человек и закон» Дениса Никитина, фигурантам может грозить реальное лишение свободы.
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