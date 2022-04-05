Роскомнадзор потребовал от Google выводить в поиске сайты госорганов РФ
Роскомнадзор (РКН) потребовал от Google немедленно снять ограничения на выдачу в поиске сайтов госорганов РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Также ведомство потребовало объяснить причины введения данных ограничений.
Согласно сообщению ведомства, при поиске не выдаются официальные сайты Минобороны РФ и МВД РФ.
В РКН заявили, что такие действия являются нарушением ключевых принципов свободы распространения информации. Кроме того, в ведомстве указали на антироссийскую позицию компании.
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