Роскомнадзор потребовал от Google выводить в поиске сайты госорганов РФ

Роскомнадзор (РКН) потребовал от Google немедленно снять ограничения на выдачу в поиске сайтов госорганов РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Также ведомство потребовало объяснить причины введения данных ограничений.

Согласно сообщению ведомства, при поиске не выдаются официальные сайты Минобороны РФ и МВД РФ.

В РКН заявили, что такие действия являются нарушением ключевых принципов свободы распространения информации. Кроме того, в ведомстве указали на антироссийскую позицию компании.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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