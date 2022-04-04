Российских программистов отстранили от конкурса Google

При этом отмечается, что для участников из Украины «за пределами ДНР и ЛНР» ограничений нет.

В начале марта сообщалось, что дуб Ивана Тургенева, который знаменитый русский писатель посадил 200 лет назад в своем имении Спасское-Лутовиново под Орлом, был исключен из номинантов на звание «Европейское дерево года», попав под санкции ЕС.

