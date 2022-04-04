Российских программистов отстранили от конкурса Google
Организаторы всемирного конкурса программистов Google Summer of Code (GSoC) заявили об отказе принимать участников из России, Белоруссии, ДНР и ЛНР, сообщает «Интерфакс»
«В связи с текущими обстоятельствами GSoC 2022 не принимает участников из России, Белоруссии и так называемых ДНР и ЛНР», - говорится в сообщении на сайте организации.
При этом отмечается, что для участников из Украины «за пределами ДНР и ЛНР» ограничений нет.
В начале марта сообщалось, что дуб Ивана Тургенева, который знаменитый русский писатель посадил 200 лет назад в своем имении Спасское-Лутовиново под Орлом, был исключен из номинантов на звание «Европейское дерево года», попав под санкции ЕС.
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