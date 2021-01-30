Роскомнадзор направил Telegram требование прекратить передачу данных россиян

«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что обнародование личной информации граждан без их согласия противоречит российскому законодательству и политике конфиденциальности Telegram Group Inc.

«Единая Россия» также призвала блокировать telegram-каналы, распространяющие личные данные правоохранителей.

Ранее в субботу в СМИ появилась информация о том, что в Telegram создан отрытый канал, в котором выложены личные данные силовиков и бойцов «Росгвардии» участвующих в задержании граждан во время акций. Речь идет не только об адресах и телефонах, ссылках на аккаунты в соцсетях, но также и данных о родных и детях. Отмечалось, что с помощью в канал встроен механизм, позволяющий анонимно подгружать новые данные.

Напомним, в 115 российских городах 23 января прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного в рамках уголовного дела «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. На незаконных митингах задержали около 4 тыс. человек.

Ранее стало известно, что 31 января состоится очередная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы, которую не санкционировали власти.

В субботу, 30 января, полиция призывает граждан воздержатся от участия в несогласованных акциях. Любые насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов будут пресекаться, заверили в МДВ.

