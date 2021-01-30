Роскомнадзор направил Telegram требование прекратить передачу данных россиян
Роскомнадзор потребовал от руководства Telegram прекратить незаконное распространение персональных данных российских граждан. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», - сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что обнародование личной информации граждан без их согласия противоречит российскому законодательству и политике конфиденциальности Telegram Group Inc.
«Единая Россия» также призвала блокировать telegram-каналы, распространяющие личные данные правоохранителей.
Ранее в субботу в СМИ появилась информация о том, что в Telegram создан отрытый канал, в котором выложены личные данные силовиков и бойцов «Росгвардии» участвующих в задержании граждан во время акций. Речь идет не только об адресах и телефонах, ссылках на аккаунты в соцсетях, но также и данных о родных и детях. Отмечалось, что с помощью в канал встроен механизм, позволяющий анонимно подгружать новые данные.
Напомним, в 115 российских городах 23 января прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного в рамках уголовного дела «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. На незаконных митингах задержали около 4 тыс. человек.
Ранее стало известно, что 31 января состоится очередная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы, которую не санкционировали власти.
В субботу, 30 января, полиция призывает граждан воздержатся от участия в несогласованных акциях. Любые насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов будут пресекаться, заверили в МДВ.
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