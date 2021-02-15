«Полиция не готова стоять за Путина». Названа причина отставок в Росгвардии
Председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в эфире НСН объяснил, с чем могут быть связаны массовые отставки генералов в Росгвардии.
Порядка десяти генералов Росгвардии написали рапорты об уходе в последние пару месяцев на фоне уголовного дела бывшего замдиректора Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко, который обвиняется в мошенничестве, пишет «Коммерсант».
Председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в эфире НСН объяснил, что в силовых структурах подобные отставки – это «нормальная практика».
«Это вполне возможно. Если на этого товарища, которого судят, есть доказательства, то и другим могли сказать, что им пора на пенсию. Это нормальная практика», - отметил Суслов.
По его словам, в МВД о Росгвардии сложилось не лучшее впечатление.
«Единственный, кого я знаю, это начальник кадров Росгвардии по Москве. Очень нехороший товарищ, бесчестный. В свое время он работал в УВД СВАО, в отделе кадров. Он был вынужден уйти из МВД, перейти в Росгвардию. К сожалению, не лучшие люди сейчас проходят в высшие эшелоны власти. Понятно, что президенту нужен был свой рычаг воздействия, потому что полиция не готова сейчас до последнего стоять за президента. А Росгвардия задумывалась именно как опора режима», - пояснил собеседник НСН.
Милейко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011 году он незаконно получил в собственность большое помещение на первом этаже жилого дома, где его жена впоследствии открыла салон красоты.
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