«Полиция не готова стоять за Путина». Названа причина отставок в Росгвардии

Порядка десяти генералов Росгвардии написали рапорты об уходе в последние пару месяцев на фоне уголовного дела бывшего замдиректора Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко, который обвиняется в мошенничестве, пишет «Коммерсант».

Председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в эфире НСН объяснил, что в силовых структурах подобные отставки – это «нормальная практика».

«Это вполне возможно. Если на этого товарища, которого судят, есть доказательства, то и другим могли сказать, что им пора на пенсию. Это нормальная практика», - отметил Суслов.