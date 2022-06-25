Рогозин: В России начали производить ракеты «Сармат»

Рогозин также отметил, что сейчас «Роскосмос» готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата». Он добавил, что, согласно заявлению Минобороны России, которое является заказчиком ракет, требования к ним в определенных моментах придется повысить.

Ранее издание «Газета.ру» сообщило, что, по словам генерального конструктора Государственного ракетного центра им. Макеева, входящего в «Роскосмос», Владимира Дегтяря, «Сармат» выйдет из шахты даже в случае ядерного удара по ней.