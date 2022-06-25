Рогозин: В России начали производить ракеты «Сармат»

Предприятия «Роскосмоса» начали производить серийные ракеты «Сармат». Об этом сообщает телеканал «Россия-24» со ссылкой на гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

По его словам, первый полк встанет на боевое дежурство в Ужуре в Красноярском крае до конца 2022 года.

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Рогозин также отметил, что сейчас «Роскосмос» готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата». Он добавил, что, согласно заявлению Минобороны России, которое является заказчиком ракет, требования к ним в определенных моментах придется повысить.

Ранее издание «Газета.ру» сообщило, что, по словам генерального конструктора Государственного ракетного центра им. Макеева, входящего в «Роскосмос», Владимира Дегтяря, «Сармат» выйдет из шахты даже в случае ядерного удара по ней.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РакетыРоскосмосМинобороны РФДмитрий Рогозин
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