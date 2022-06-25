Рогозин: В России начали производить ракеты «Сармат»
Предприятия «Роскосмоса» начали производить серийные ракеты «Сармат». Об этом сообщает телеканал «Россия-24» со ссылкой на гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.
По его словам, первый полк встанет на боевое дежурство в Ужуре в Красноярском крае до конца 2022 года.
Рогозин также отметил, что сейчас «Роскосмос» готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата». Он добавил, что, согласно заявлению Минобороны России, которое является заказчиком ракет, требования к ним в определенных моментах придется повысить.
Ранее издание «Газета.ру» сообщило, что, по словам генерального конструктора Государственного ракетного центра им. Макеева, входящего в «Роскосмос», Владимира Дегтяря, «Сармат» выйдет из шахты даже в случае ядерного удара по ней.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 154 / сут.
Умерли
381 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 225 / сут.
- Медведев: Молдавия может присоединиться к ЕС через создание «новой Великой Румынии»
- Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесено на 29 июня
- Минобороны: ВКС России уничтожили до 80 польских наемников на Украине
- Рогозин: В России начали производить ракеты «Сармат»
- Захарова назвала создание песни на английском языке частью импортозамещения
- Уголовное дело возбудили после избиения основателя Gameland в Москве
- Представитель НМ ЛНР: ВСУ устроили склад боеприпасов в жилом доме в Горском
- Минобороны опубликовало кадры работы вертолетов по уничтожению техники ВСУ
- «Роскосмос»: Россиянка Кикина может полететь в космос на корабле Crew Dragon
- Володин рекомендовал украинцам не выкидывать учебники по русскому языку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru