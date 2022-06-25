«Роскосмос»: Россиянка Кикина может полететь в космос на корабле Crew Dragon
Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина может отправиться в космос в составе экипажа корабля Crew Dragon 1 сентября 2022 года. Об этом говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».
В госкорпорации рассказали, что она отправится в США для прохождения очередного этапа подготовки к полету. Сообщается, что Кикина будет тренироваться в скафандре и примет участие в лекциях по последним изменениям в работе некоторых систем американского корабля.
Россиянка Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин входят в состав основного экипажа «Союз МС-22», который отправится к МКС осенью 2022 года.
До этого стало известно, что, если к этому времени между «Роскосмосом» и НАСА будет достигнуто соглашение о перекрестных полетах на МКС, россиянка отправится в космос на Crew Dragon, а ее место на «Союзе МС-22» займет астронавт Франсиско Рубио.
Ранее издание «Газета.ру» сообщило, что «Роскосмос» показал тренировки российских космонавтов под водой для полета к МКС.
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