Рогозин: Россия проспала поколение новых средств вооружения

Как отметил экс-директор госкорпорации, военное руководство готовилось к другому типу конфликта. Однако в современных боевых действиях к артиллерии прибавилась электронная система управления боем.

«Украинская армия этим вооружена. Беспилотники разные бывают: одноразовые, многоразовые, ударные, разведывательные, коптеры, самолетного типа. То есть целое поколение новых средств вооружения, которые Россия в каком-то смысле проспала», — считает Рогозин.

По его словам, промышленность страны могла это сделать, «даже предлагали». Однако «главный военный заказчик» считал, что конфликт будет другим.

Ранее Рогозин заявил, что Россия имеет право на применение тактического ядерного оружия в случае контрнаступления ВСУ, напоминает РИА ФАН.

